Общество 28 июля 2023, 17:25 Телеканал «Санкт-Петербург»: при ремонте «Ладожской» сохранится первоначальное архитектурное оформление

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Начальник участка ремонта гидроизоляции наклонного хода метро «Ладожская» Александр Гальцов в разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург» рассказал, что метростроители сохранят первоначальное архитектурное оформление станции во время работ.

По его словам, сейчас работы ведутся на глубине в несколько десятков метров. Специалисты планируют восстановить все исторические витражи с применением современных технологий.

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Гальцов добавил, что витражное стекло над эскалатором с декоративной полосой из мрамора «Уфалей» с Урала вернется на прежнее место.