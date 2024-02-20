Общество 20 февраля 2024, 16:22 Телеканал «Санкт-Петербург»: дорожные службы города продолжают устранять последствия оттепели

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В Санкт-Петербурге дорожные службы продолжают борьбу с обледенением дорог после оттепели. Температурные качели заметно усложняют задачу дорожникам, написал телеканал «Санкт-Петербург».

Коммунальщики отдают приоритет «лотковым зонам» — пространству рядом с остановками общественного транспорта. В выходные дни на очистке улиц были задействованы около тысячи человек.

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Как рассказали в комитете по благоустройству, за неделю от наледи очистили пятую часть всех городских патрубков и решеток дождеприемников. Сейчас дорожники пытаются избавиться от голодеда.