10 апреля 2023, 17:59
Телеканал «Санкт-Петербург»: для обитателей Ленинградского зоопарка специально вырастили тараканов
Обитатели Ленинградского зоопарка питаются в основном натуральной пищей, для некоторых особей даже специально выращивают тараканов и других насекомых. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
Все продукты для питания животных хранятся в большом холодильнике. На полках есть все: от творога до салатов. Также многие обитатели на постоянной основе едят рис и овсяную кашу.
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Чтобы животные не испытывали дефицит витаминов весной, для них выращивают микрозелень. А в инсектарии содержат тысячи тараканов, саранчу и мучных червей. Это источник белка для части обитателей, в частности, для полосатых мангустов.
Животные
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