Общество 10 апреля 2023, 17:59 Телеканал «Санкт-Петербург»: для обитателей Ленинградского зоопарка специально вырастили тараканов

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Обитатели Ленинградского зоопарка питаются в основном натуральной пищей, для некоторых особей даже специально выращивают тараканов и других насекомых. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Все продукты для питания животных хранятся в большом холодильнике. На полках есть все: от творога до салатов. Также многие обитатели на постоянной основе едят рис и овсяную кашу.

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Чтобы животные не испытывали дефицит витаминов весной, для них выращивают микрозелень. А в инсектарии содержат тысячи тараканов, саранчу и мучных червей. Это источник белка для части обитателей, в частности, для полосатых мангустов.

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