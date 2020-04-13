Телеканал RT запустил Карту взаимопомощи

Желающим помочь необходимо авторизоваться и указать свою геолокацию. Затем на карте появятся точки и контакты людей поблизости, которым нужна помощь.

Если помощь нужна вам лично или вашим близким или знакомым, нужно отправить заявку, точно указать геолокацию и рассказать, кто вы для нуждающегося (чтобы волонтеры ему сразу объяснили). Затем ваша заявка появится на карте.

После того, как помощь будет оказана, волонтер прикрепит отчет — фото или видео. Далее заявка будет отображаться на карте как выполненная.