Телеканал RT выпустил фильм про коронавирус

Медики рассказали, когда Россия выйдет на плато. Также они объяснили методы лечения тромбоэмболии, способы установления причины смерти пациентов с коронавирусом. Кроме того, главные врачи ответили на вопрос, можно ли верить официальной статистике смертности.

Фильм показывает, как главный врач осуществляет обход Первой градской больницы. RT и Красовский объясняют, зачем в это медучреждение приезжал главврач ГКБ № 40 Денис Проценко. Зрители узнают, вправе ли медики в «грязной зоне» брать с собой телефон без чехла и какие пациенты больше всего опасны для работников больницы.