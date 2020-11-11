Телеканал RT выпустил фильм «Карабах. Люди войны»

Среди героев картины оказались молодая писательница из Степанакерта, которая помогает детям в местном приюте, и девушка из Гянджи, ведущая блог на тему войны. Также в фильме рассказывается история добровольцев, предоставляющих беженцам питание и жилье.

Помимо прочего, зрителю покажут армянских и азербайджанских мужчин и женщин, которые образовали интернациональные семьи. Большая часть этих людей потеряла своих близких. У каждого из героев есть одна большая мечта — прекращение войны.