Телеканал RT представил проект «Военкоры»

Первый выпуск программы называется «Забытые герои». В нем участвуют военные корреспонденты Роман Бабаян, Александр Сладков, Семен Пегов, Ольга Курлаева, а также писатель и бывший военный Захар Прилепин. Все они ищут ответы на ряд вопросов: правильно ли, что Россия иногда с трудом признает потери в горячих точках, почему о героях войны ничего не известно. Также они интересуются, должны ли соотечественники иметь возможность гордиться своими героями. Помимо этого в выпуске зададутся вопросом, а что же происходит в других странах.

«„Это вам за пацанов!“ — последние слова погибшего в Сирии летчика Романа Филипова знают все. Он — Герой России. Его имя известно, но это скорее исключение. О большинстве таких историй мы не знаем, а журналисты не могут о них рассказать», — говорится в описании к программе.