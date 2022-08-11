Телеканал ОТР запустил функцию сурдоперевода

Общественное телевидение России начнет вещать для людей с ограниченными возможностями здоровья по слуху. Студия прямого эфира сурдоперевода заработает с 15 августа в 13:00, написал сайт ОТР.

На реализацию данного проекта у телекомпании ушло более десяти месяцев. В год телеканал будет переводить на жестовый язык 1 300 часов эфирного контента.

С сурдопереводом буду выходить следующие программы: «ОТРажение» (будни: 13:20 — 15:00, 19:30 — 21:00, 01:00 — 02:45 по московскому времени); «Новости» (будни: 13:00, 14:00, 15:00 и 19:00 по московскому времени).

С 25 сентября сурдопереводом будет сопровождаться итоговая программа «ОТРажение недели», которая выходит по воскресеньям с 19:05 — 20:00 по московскому времени.