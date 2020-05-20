Телеканал «Крым 24» лишился аккаунта на YouTube
Руководство телеканала «Крым 24» заявило, что видеохостинг YouTube удалил их аккаунт «за нарушение условий». Об этом сообщило РИА «Новости».
«Сегодня утром команда YouTube внезапно удалила канал главного на полуострове телеканала „Крым 24“. Это было сделано после трех лет успешного сотрудничества без предупреждения и объяснения причин», — уточнили представители телеканала.
По информации «Газеты.ru», руководство планирует получить объяснения случившегося. На сайте «Крыма 24» восстановят удаленные выпуски программ.