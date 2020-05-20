Телеканал «Крым 24» лишился аккаунта на YouTube

«Сегодня утром команда YouTube внезапно удалила канал главного на полуострове телеканала „Крым 24“. Это было сделано после трех лет успешного сотрудничества без предупреждения и объяснения причин», — уточнили представители телеканала.

По информации «Газеты.ru», руководство планирует получить объяснения случившегося. На сайте «Крыма 24» восстановят удаленные выпуски программ.