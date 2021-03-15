Телеканал «Грозный» выпустил репортаж о задержании чеченок за колдовство

Государственный телеканал «Грозный» опубликовал сюжет, где сотрудники правоохранительных органов задержали жительниц Чечни. Их заподозрили в оккультной деятельности и мошенничестве.

Сначала силовики записали действия чеченок на скрытую камеру. На кадрах видно, что женщина на чеченском языке якобы говорит о стоимости услуги. Тележурналисты назвали подозреваемых колдуньями, которые во время обрядов используют «свинец, ногти и кровь».

Одной из этих женщин оказалась учительница обществознания и истории. Она свою вину не признала и сказала, что «ничего не помнит».

Также в сюжете показали и момент «профилактической беседы» главного специалиста Центра исламской медицины Адама Эльжуркаева. Он подчеркнул, что колдовство является очень тяжким грехом в исламе. После его слов чеченки раскаялись.