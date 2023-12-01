Общество 01 декабря 2023, 21:47 «Телеканал Дождь» и проект «Ковчег» внести в реестр иностранных агентов Минюст: в реестр иноагентов попали «Телеканал Дождь», «Ковчег» и два физлица РИА «Новости»

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Министерство юстиции РФ пополнило список иностранных агентов двумя физическими и двумя юридическими лицами. Иноагентом помимо прочих признали «Телеканал Дождь».

В реестр внесли социолога Игоря Эйдмана, юриста Анастасию Буракову, а также ее проект помощи российским эмигрантам «Ковчег». Также в список попало «иное объединение лиц, осуществляющее деятельность под наименованием „Телеканал Дождь“».

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По информации Минюста, Эйдман* открыто поддерживал ВСУ и распространял недостоверную информацию о российских властях. Буракова выступала против СВО и политики правительства.

«Телеканал Дождь»* по мнению ведомства, является публичной площадкой для иностранных агентов и формирует негативный образ России.

На прошлой неделе Минюст РФ включил в список иноагентов политика Михаила Касьянова*. Живущий за границей бывший российский политик выступал против специальной операции на Украине и работал респондентом на иностранных медиаплощадках.

* внесен Министерством юстиции РФ в список иностранных агентов.