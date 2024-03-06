Эксклюзив 06 марта 2024, 10:09 Телеканал «360» запускает «Станции мужской поддержки» в преддверии 8 Марта

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Телеканал «360» открывает «Станции мужской поддержки» в преддверии международного женского дня. Сотрудники канала готовы помочь всем мужчинам в выборе идеального подарка для особенной женщины в их жизни — мамы, дочери, сестры, любимой, коллеги или начальницы.

Часто мужчинам бывает непросто решить, что подарить, потому что не хватает времени, или есть опасение выбрать что-то не то. У кого-то просто нет опыта в выборе подарков. Телеканал «360» готов взять проблему выбора подарка для женщин на себя.

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«Поздравить женщину в 8 Марта — это особенно важно, но выбор подарка может стать настоящим испытанием. Телеканал „360“ поможет каждому мужчине сделать правильный выбор и найти идеальный подарок, который выразит заботу и внимание. В предпраздничные дни мы откроем в крупнейших торговых центрах „Станции мужской поддержки“, где мужчины, которые не решили, что подарить найдут подсказки и советы. Мы хотим сберечь их нервы и сэкономить время на походы по магазинам.» — рассказал заместитель гендиректора телеканала «360» Алексей Коваль.

Специально для сильной половины человечества 6–7 марта в торгово-развлекательных комплексах Vegas (Крокус Сити, Каширское, Кунцево) будут работать пункты «Станции мужской поддержки». Здесь мужчины, ответив на несколько простых вопросов, смогут получить психологическую помощь, найти оригинальные идеи для подарков на 8 Марта как для жены, так и для коллеги. Выпьют чашку крепкого кофе, успокоятся и зарядятся уверенностью и будут готовы встретить женский праздник.

На «Станциях мужской поддержки» опытные специалисты помогут каждому мужчине подобрать идеальный подарок, который подчеркнет заботу и внимание к его особенной женщине.

Вместе с телеканалом «360» мужчины создадут особенный праздник для милых дам, чтобы каждая почувствовала искреннюю заботу и внимание.