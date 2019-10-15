Телеканал «360» стал общедоступным в Свердловской области

Жители Свердловской области теперь смогут бесплатно смотреть еще один телеканал в цифровом эфире. Помимо 20 общедоступных каналов вещает и «360».

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На территории всех регионов россияне могут смотреть в эфирной цифре 20 федеральных каналов, которые доступны всем гражданам.

При этом в некоторых областях этот список расширен дополнительными каналами. В частности, в Свердловской области жители по цифровому телевидению смотрят программы в формате DVB-T. Их транслирует местный оператор связи.

Всего сеть охватывает порядка трех миллионов человек. Теперь среди общедоступных каналов жители смогут увидеть и «360». Сейчас бесплатным цифровым ТВ пользуются около 30% домохозяйств Свердловской области.