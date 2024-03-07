Общество 07 марта 2024, 12:14 Телеканал «360» поможет мужчинам выбрать подарок к 8 Марта Телеканал «360»

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Телеканал «360» запустил акцию для мужчин в преддверии Международного женского дня. Сразу в трех ТРЦ Vegas открылись «Станции мужской поддержки», где помогают выбрать подарок к 8 Марта.

Зачастую мужчинам трудно решить, как порадовать женщину в праздник. У одних не хватает времени или опыта, другие боятся подарить что-то не то.

«Поздравить женщину 8 Марта — это особенно важно, но выбор подарка может стать настоящим испытанием. Телеканал „360“ поможет каждому мужчине сделать правильный выбор и найти идеальный подарок, который выразит заботу и внимание. В предпраздничные дни мы открыли в крупнейших торговых центрах „Станции мужской поддержки“, где мужчины, которые не решили, что подарить найдут подсказки и советы. Мы хотим сберечь их нервы и сэкономить время на походы по магазинам», — рассказал заместитель гендиректора телеканала «360» Алексей Коваль.

Телеканал «360»

В рамках акции в торговых центрах установили сенсорные терминалы, выпущенные на заводе в Подмосковье. Обычно такую технику можно встретить в банках — устройства выдают талоны электронной очереди.

«В данном случае мы сделали этот терминал специально, чтобы мужчины могли радовать своих женщин в замечательный весенний праздник. Пройдя короткий экспресс-тест, мужчина получает длинный список с подарками для мам, жен, бабушек и всех женщин», — объяснил директор BM Group «Фабрика инноваций» Владимир Буйвидис.

Телеканал «360»

Также мужчинам оказывают психологическую поддержку и предлагают угоститься кофе, чтобы взбодриться перед покупкой подарка. Те, у кого презент уже на руках, могут вернуться, чтобы подарок упаковали в оберточную бумагу и украсили лентой.

«Станции мужской поддержки» открыты с 16:00 до 21:00. Они продолжат работу до 8 Марта.