Общество 26 ноября 2022, 12:26 Телеканал «360» получил «ТЭФИ» в номинации «Развлекательная программа» Stand up шоу «Взрослые люди» телеканала «360» получило награду «ТЭФИ-Регион»

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Премию ХХI Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион» 2022 в номинации «Лучшая развлекательная программа» получило Stand up шоу «Взрослые люди», выходящее на телеканале «360». Торжественная церемония вручения статуэток прошла в Санкт-Петербурге в минувшую пятницу, 25 ноября.

Stand up шоу «Взрослые люди» выходит в эфир «360» с 2020 года. Там участвуют 30 комиков со всей страны, которые пришли в этот жанр в зрелом возрасте.

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«Проект начался с того, что мы посчитали несправедливым мнение, что Stand Up — это дело молодых, и решили собрать взрослых людей, которым есть что сказать. Людей со взрослым юмором», — рассказал о шоу генеральный продюсер телеканала «360» Алексей Вершинин.

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Он отметил, что в своих выступлениях комики с юмором рассказывают о своем жизненном опыте, наблюдениях и рассматривают актуальные события.

«В Stand up есть три слоя. Молодые комики шутят про отношения с девушками, чуть более взрослые — про отношения с женами. А взрослые люди шутят уже о разводах», — добавил Вершинин.

В этом году на конкурс «ТЭФИ-Регион» поступила 501 работа от 140 телекомпаний России. В финал вышли 54 программы.

Победителям вручили награды в 18 номинациях, разделенных по направлениям информационного и просветительско-развлекательного телевещания. В отдельную номинацию выделили приз «За вклад в развитие российского телевидения».