Телеканал «360» поддержал благотворительную акцию #ДеньЗащитыДетей в TikTok
Фонд «Арифметика добра» вместе с популярными блогерами запустил акцию #ДеньЗащитыДетей на платформе для коротких видео TikTok. Цель этого виртуального мероприятия — осветить важность правильной поддержки детей-сирот из детских домов. Телеканал «360» принял участие в акции.
У детей из детского дома нет родителей, которые могли бы оберегать их и заботиться, поэтому помощь им особенно нужна. И не только в День защиты детей, а ежедневно.
Стать участником акции #ДеньЗащитыДетей может каждый желающий. Для этого нужно снять короткий видеоролик на тему заботы о своих детях и других младших близких.