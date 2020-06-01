Телеканал «360» поддержал благотворительную акцию #ДеньЗащитыДетей в TikTok

У детей из детского дома нет родителей, которые могли бы оберегать их и заботиться, поэтому помощь им особенно нужна. И не только в День защиты детей, а ежедневно.

Стать участником акции #ДеньЗащитыДетей может каждый желающий. Для этого нужно снять короткий видеоролик на тему заботы о своих детях и других младших близких.