Общество 31 января 2024, 19:06 Телеканал «360» будет платить самым активным подписчикам «ВКонтакте» РИА «Новости»

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Как баллы за репосты, лайки и комментарии превратятся в деньги? Публикуем правила для сообщества «360» в социальной сети «ВКонтакте».

УТВЕРЖДЕНО приказом АО «Телеканал 360» от 31.01.2024 № П-01/31-01/24

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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА «Баллы за активности»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Используемые термины и понятия:

1.1.1. Конкурс — розыгрыш Призов, который проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими правилами. Конкурс не относится к лотереям в соответствии с Федеральным законом РФ «О лотереях» или иным мероприятиям, основанным на риске.

1.1.2. Организатор — акционерное общество «Телеканал 360», адрес: 143404, Московская область, г. о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 4, помещ. 16, ОГРН 1175024019983, ИНН 5024176605, КПП 502401001.

1.1.3. Сообщество — сообщество Телеканал 360 (https://vk.com/tv360) в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com).

1.1.4. Сервис — сервис ActiveTop.ru (https://activetop.ru/), отвечающий за начисление баллов активности подписчиков Сообщества за действия в Сообществе. Порядок начисления баллов активности определяется в соответствии с правилами начисления баллов, размещенными в сети интернет по адресу: https://activetop.ru/143 (далее — Правила начисления баллов).

1.1.5. Рейтинг подписчиков — таблица лидеров Сообщества в зависимости от количества баллов активности, начисленных подписчикам посредством Сервиса в соответствующем этапе, указанном в п. 1.3 настоящих правил. Актуальный Рейтинг подписчиков размещен в сети интернет по адресу: https://activetop.ru/public/143.

1.1.6. Участник — лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящими правилами и желающее принять участие в Конкурсе.

1.1.7. Победитель — Участник, который в соответствии с настоящими правилами признается победителем и вправе получить от Организатора Приз.

1.1.8. Приз — денежная сумма, включающая все налоги и сборы, в размере и сроки, определяемые в соответствии с настоящими правилами. Выплачивается Победителю за вычетом Организатором суммы налога на доходы физических лиц (далее — НДФЛ).

1.2. Порядок проведения Конкурса и условия определения Победителя, установлены настоящими правилами.

1.3. Сроки (этапы) проведения конкурса:

1.4. Конкурс проводится в рекламных целях, для привлечения внимания и поддержания интереса пользователей социальной сети ВКонтакте к Сообществу.

1.5. Настоящие правила размещаются в Сообществе или на сайте Организатора.

1.6. Организатор проводит Конкурс за счет собственных средств.

1.7. В случае изменения правил Сервиса после подведения итогов Конкурса, результаты Конкурса не пересматриваются и не пересчитываются.

1.8. В случае приостановки работы Сервиса, технических неполадок в работе Сервиса или прекращения работы Сервиса, а также при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), Конкурс приостанавливается, подведение итогов не осуществляется, Призы не вручаются.

2. УЧАСТНИКИ

2.1. Требования к Участникам:

2.1.1. Участником и претендентом на Приз может стать любое физическое, дееспособное лицо, гражданин РФ, достигшее восемнадцатилетнего возраста на дату начала Конкурса, не включенное в реестр иностранных агентов, реестр экстремистов и террористов, зарегистрированное в качестве пользователя социальной сети ВКонтакте, идентифицированное по номеру мобильного (сотового) телефона, зарегистрированного на территории РФ, являющееся подписчиком Сообщества.

2.1.2. Участником и претендентом на Приз не могут быть физические лица, являющиеся работниками Организатора, Сервиса, социальной сети ВКонтакте (по состоянию на дату начала Конкурса).

2.2. Каждый Участник:

— должен сообщить о себе достоверные сведения и информацию, соответствующие действительности, в том числе в случаях и в порядке, определенных настоящими правилами;

— в случае использования псевдонима (вымышленного имени) и (или) изменения имени в период проведения Конкурса, должен сообщить (подтвердить) свое подлинное имя посредством системы сообщений социальной сети ВКонтакте;

— лично и самостоятельно участвует в Конкурсе;

— должен знать и обязан соблюдать настоящие правила;

— вправе воздержаться или отказаться от участия в Конкурсе, отказаться от получения Приза;

— не вправе передать и (или) любым иным образом уступить свои права, связанные с участием в Конкурсе, третьему лицу (лицам);

— у Участника должна активна функция, позволяющая направлять ему сообщения посредством мессенджера социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/im).

2.3. Участник за свой счет уплачивает все расходы, связанные с его участием в Конкурсе, в том числе, расходы по оплате услуг телефонной и иной связи, транспортные расходы и все иные расходы, которые могут возникнуть у Участника. Указанные расходы не компенсируются и не возмещаются.

2.4. Участник действует лично, от своего имени, добровольно, самостоятельно и свободен в своем волеизъявлении. Участник принимает на себя все риски ответственности и последствий, связанных с возможным получением Приза по итогам участия в Конкурсе.

2.5. Лица, не названные в п. 2.1 настоящих правил, а также лица, признанные судом недееспособными на дату начала Конкурса, стать Участниками не могут и не вправе получить Приз.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПРИЗА

3.1. Сроки и этапы проведения Конкурса указаны в п. 1.3 настоящих правил.

3.2. В течение каждого этапа проведения Конкурса Участники совершают действия в Сообществе, за которые им начисляются баллы согласно Правилам начисления баллов.

Администратор Сообщества вправе удалить комментарий Участника за ненормативную лексику, оскорбления, рекламу, спам, за комментарии, не имеющие отношения к теме поста, высказывания, направленные на разжигание межнациональной розни, унижение достоинства, иные высказывания, нарушающие правила пользования социальной сетью ВКонтакте (https://vk.com/terms) и/или действующее законодательство.

3.3. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты окончания соответствующего этапа проведения Конкурса ответственное лицо Организатора подводит итоги этапа Конкурса на основании Рейтинга подписчиков в завершенном этапе Конкурса.

3.4. Занявшие первые 3 (три) призовых места 3 (три) Участника в Рейтинге подписчиков признаются Победителями соответствующего этапа Конкурса.

Участия в Конкурсе одного Участника с двух и более аккаунтов не допускается (фейковые аккаунты). Если Участник создал более одного аккаунта для участия в Конкурсе и занял призовые места, то он лишается права на получение Приза.

Если Участники набрали одинаковое количество баллов, Победителем становится Участник, которого определил Сервис.

3.5. Участники, признанные Победителями, получают возможность получить Приз.

3.6. Размер приза определяется в соответствии со следующими условиями:

— 1 (один) балл равен 1 (одному) рублю Российской Федерации, при этом устанавливается предельная сумма Приза в рублях в каждом этапе;

— подсчет баллов осуществляется исключительно за один этап, баллы одного этапа не суммируются с баллами другого этапа (баллы Участников после окончания каждого этапа Конкурса «обнуляются»);

— максимальный размер Приза, вручаемого одному (каждому) Победителю, не может превышать 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек, включая НДФЛ в размере 35%, в каждом этапе;

— Приз победителю выплачивается в размере за вычетом НДФЛ в размере 35%;

— НДФЛ в размере 35% от общего размера Приза каждого Победителя подлежит удержанию из Приза Организатором, выступающим налоговым агентом Победителя, и уплачивается Организатором в бюджет в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3.7. Условия начисления баллов и учет активностей Сервисом.

Учитываются активности только участников Сообщества, действия администратора не учитываются:

1) За лайк поста — 1 балл;

2) За лайк поста в первый час после выхода поста — 3 балла;

3) За предложенный пост — 0 баллов;

4) За участие в опросе (баллы начисляются мгновенно) — 2 балла;

5) За комментарий (баллы начисляются в течение 7 дней после выхода поста) — 2 балла;

6) За комментарий в первый час после выхода поста– 2 балла;

7) Минимальное количество слов в комментарии, смайлы и стикеры не учитываются — 3 слова;

8) Не учитываются комментарии из смайлов;

9) Не учитываются комментарии, состоящие из стикеров;

10) Не учитываются комментарии, написанные подряд;

11) За лайк комментария — 0 баллов;

12) Не учитываются лайки от самого себя;

13) За лайк комментария администратором — 0 баллов;

14) За лучший комментарий к посту за сутки — 0 баллов;

15) За удаленный администратором комментарий — минус 30 баллов;

16) Кол-во учитываемых комментариев от подписчика под одним постом — 1 комментарий.

17) Учитывается активность только на постах, вышедших после включения Сервиса и начала Конкурса.

4. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПРИЗОВ

4.1. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты окончания этапа, указанного в п. 1.3 настоящих правил, ответственное лицо Организатора посредством мессенджера социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/im) направляет Участнику, признанному Победителем, текстовое уведомление о признании его Победителем и возможности получить Приз.

4.2. Победитель в течение 10 (десяти) календарных дней с даты направления ему текстового уведомления ответственным лицом Организатора обязан:

— подтвердить получение им текстового уведомления ответным текстовым уведомлением, в котором сообщить ответственному лицу Организатора о своем намерении получить Приз либо отказаться от получения Приза;

— предоставить ответственному лицу Организатора информацию и документы, указанные в п. 4.3 настоящих правил.

4.2.1. Если Победитель не направил текстовое уведомление о намерении получить Приз и не предоставил документы, указанные в п. 4.3 настоящих правил ответственному лицу Организатора в указанный срок, он утрачивает право на получение Приза.

4.3. Для получения Приза Победитель должен предоставить Организатору через социальную сеть ВКонтакте следующую информацию и копии документов, необходимые Организатору, в том числе, для выдачи Приза, уплаты налогов и подачи сведений о выдаче Приза Победителю в налоговую инспекцию:

a. полные фамилию, имя и отчество (при наличии), дату рождения, паспортные данные (серию и номер, кем и когда был выдан), адрес регистрации, контактный номер телефона, адрес электронной почты (при наличии);

b. реквизиты для перечисления денежных средств (номер расчетного счета, наименование банка, номер корреспондентского счета и БИК банка, в котором открыт указанный расчетный счет);

c. копия свидетельства ИНН;

d. копия свидетельства СНИЛС;

e. копия заполненных страниц паспорта гражданина РФ;

f. копия документа, подтверждающего регистрацию Победителя по месту фактического проживания (при наличии);

g. согласие на обработку персональных данных (по форме, предоставляемой ему Организатором).

4.3.1. Информация и копии документов предоставляются Победителем Ответственному.

4.4. Приз подлежит выдаче Победителю путем перечисления денежных средств в размере, соответствующем размеру Приза (с удержанием из Приза суммы НДФЛ в размере 35% Организатором), определенном Организатором в соответствии с условиями настоящих правил, на расчетный счет Победителя, после подтверждения Победителем своего намерения получить Приз в соответствии с п. 4.2 настоящих правил и предоставления Победителем Организатору полной информации и всех документов, указанных в п. 4.3 настоящих правил.

4.5. Оценка полноты, достоверности, своевременности и правильности всей информации и документов, предоставленных Победителем, осуществляется Организатором самостоятельно и относится к его исключительной компетенции.

4.6. В случае, если предоставленные Победителем информация и копии документов вызывают сомнение в их достоверности и подлинности, Организатор оставляет за собой право провести проверку на предмет их соответствия установленным требованиям, и до получения ее результатов Приз не выдавать.

4.6.1. В случае установления Организатором факта представления недостоверной информации и копий документов, нечитаемых копий документов или не всех документов, указанных в настоящих правилах, а равно в случае несоблюдения условий проведения Конкурса, Приз не выдается.

4.7. Приз не заменяется иными материальными и нематериальными ценностями.

4.8. Каждому Победителю Конкурса может быть вручено не более 1 (одного) Приза в одном этапе Конкурса.

4.9. Организатор Конкурса не несет ответственности за невручение присужденного Приза, если Победитель не сообщил сведения и информацию, указанные в настоящих правилах, или сообщил недостоверные (недействительные) сведения и информацию, или отказался от присужденного Приза, не востребовал или не получил присужденный Приз в порядке, предусмотренном настоящими правилами.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Принимая участие в Конкурсе, Участник тем самым подтверждает свое согласие на то, что Организатор, его ответственное лицо вправе для целей проведения Конкурса и выдачи Приза, а также для целей рекламы и продвижения продукции Организатора обрабатывать персональные данные Участника, использовать его фотоизображение в течение неопределенного срока и без выплаты ему какого-либо вознаграждения.

5.2. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что Участники выражают свое безусловное согласие с тем, что их изображения, фото- и видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них (включающие их персональные данные) могут быть использованы в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение на рынке товаров Организатора, в какой бы то ни было форме, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом в течение неограниченного срока без выплаты вознаграждения Участнику.

5.3. Принимая участие в Конкурсе, Участники тем самым дают свое согласие на то, что загруженные ими тексты и фотографии будут публично размещены и обсуждены с целью их оценки. Участники при регистрации подтверждают, что авторство текстов и фотографий принадлежит им.

5.4. Любая и всякая помощь, оказанная третьим лицом Участнику во время проведения Конкурса, не предоставляет третьему лицу никаких прав, связанных с участием в Конкурсе, в том числе, права требовать от Организатора предоставить права и (или) выполнить обязательства.

5.5. В случае выявления каких-либо ошибок, неправильного понимания, толкования или любой иной спорной ситуации, касающихся в целом всего Конкурса или любой его части и (или) настоящих правил, решения Организатора являются окончательными и обжалованию не подлежат.

5.6. Организатор оставляет за собой исключительное право:

— дополнять и (или) изменять настоящие правила;

— прекратить, приостановить, отменить проведение Конкурса и (или) аннулировать в целом или в части, уведомив об этом способом, не запрещенным действующим законодательством.

Информация о существенных изменениях настоящих правил размещается в Сообществе либо на сайте Организатора.

5.7. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на основе действующего законодательства РФ и при недостижении согласия могут быть переданы на рассмотрение Пресненского районного суда города Москвы.

5.8. Заглавия в настоящих правилах приводятся исключительно для удобства работы с текстом и не должны приниматься во внимание. Заголовки к разделам, пунктам и подпунктам, а также их нумерация служат только для целей ссылок на них и не определяют, не ограничивают и не изменяют смысла, содержания или толкования настоящих правил.

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