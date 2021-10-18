Телеграмма от Путина и баннер во Внуково. Как в России поздравляли Team Spirit с победой в Dota 2

В воскресенье, 18 октября, произошло знаковое событие для всех российских киберспортсменов — команда Team Spirit выиграла всемирный чемпионат The International 10 по игре в Dota 2. Пятеро игроков на всех получили внушительную сумму — 18,2 миллиона долларов. Все они в одночасье стали миллионерами в буквальном смысле «играючи».

С победой киберспортсменов поздравил лично президент России Владимир Путин. «На пути к финалу вы продемонстрировали яркие лидерские качества и сплоченность, а в решающем поединке, который стал настоящим испытанием мастерства и характеров, сумели сконцентрироваться и в самый ответственный момент перехватить инициативу у сильных соперников. На деле доказали, что наши киберспортсмены всегда нацелены на результат и способны покорить любые вершины», — говорится в его телеграмме на сайте Кремля.

Красивое поздравление для соотечественников появилось в московском аэропорту Внуково. Там вывесили огромный баннер, на котором видна фраза фраза «GG WP», которая означает хорошую игру. Также на нем красуется призыв для москвичей встречать своих героев.

Dota 2 — это компьютерная многопользовательская игра, к которой присоединились уже миллионы людей по всему миру. Участники объединяются в команды и захватывают крепости противников. У каждого пользователя есть собственный персонаж с определенными физическими и магическими способностями. Героев можно модернизировать, приобретая для них новые доспехи и возможности.

Международный чемпионат по Dota 2 проводится ежегодно, также существуют соревнования на уровне регионов и стран. Для России киберспорт — явление достаточно новое, и сегодняшняя победа стала одним из первых настолько значимых достижений наших соотечественников.

Эксперты считают, что лидерство россиян еще раз доказало: киберспортивные соревнования в стране должны активно развиваться. Особенно важно, что в них могут участвовать люди любого возраста и физических способностей. Нужен только игровой компьютер с мышкой, а дальше все зависит от усидчивости и личных качеств: смекалки, скорости реакции, творческого и логического мышления.