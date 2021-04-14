Telegram запустил две новые веб-версии мессенджера. Они практически одинаковые

Telegram запустил две новые веб-версии мессенджера, которые работают как на стационарных компьютерах, так и на гаджетах. Между ними практически нет разницы. Так решили поступить для внутренней конкуренции. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на компанию.

«Вы можете попробовать две новые полнофункциональные веб-версии приложения Telegram — обе поддерживают анимированные стикеры, темный режим, папки чата и многое другое», — говорится в пресс-релизе.

В Telegram объяснили такой ход «верой во внутреннюю конкуренцию». В компании уточнили, что они называются «Версия K» и «Версия Z». Если Telegram удалят из магазинов приложений, то пользователи останутся на связи, выбрав любой из вариантов.

В середине марта компания Telegram Group разместила на рынке свои бонды — пятилетние валютные облигации под 7% годовых. Так холдинг решил привлечь инвестиции. Мессенджеру сейчас нужны деньги на развитие и погашение долга за блокчейн-платформу TON. Telegram понадобилась всего неделя, чтобы заработать более миллиарда долларов.