Telegram вошел в топ-10 самых скачиваемых приложений мира за второе полугодие 2020 года

Павел Дуров поделился новостью о том, что приложение Telegram во втором полугодии 2020 года вошло в десятку самых скачиваемых. Об этом бизнесмен рассказал в своем Telegram-канале.

Приложение Дурова находится в одном списке с TikTok, ZOOM, WhatsApp и Instagram. Мессенджер российского разработчика стал одним из самых используемых в мире. Ранее Дуров рассказал, как компания Apple убивает стартапы из-за злоупотребления своим положением на рынке.

Американская компания Apple предлагает разработчикам продавать свои приложения через AppStore, при этом берет 30% от дохода. Дуров рассказал, что треть дохода, которую отдают программисты, могла бы пойти на улучшение IT-продуктов, но разработчикам приходиться отдавать «дань» крупному игроку на рынке. Программист предложил на законодательном уровне обязать Apple устанавливать на iPhone другие магазины приложений, через которые разработчики могли бы распространять свои программы без налога от компании.

В Госдуме предложили провести круглый стол с участием Дурова. С программистом хотят обсудить ситуацию на рынке мобильных приложений, в том числе разговор может зайти и о предложении Дурова, связанном с деятельностью компании Apple.