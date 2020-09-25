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    25 сентября 2020, 13:44

    Telegram «упал» в России и не только

    Екатерина Керсипова

    Мессенджер Telegram работает с перебоями. На «заболевшую» связь пожаловались пользователи из России, Украины и Белоруссии.

    По данным сайта Downdetector, больше всего трудностей в работе мессенджера заметили пользователи из России, Белоруссии и Украины. Также проблемы наблюдаются в странах Европы, а также в Узбекистане, Казахстане и даже в Малайзии.

    В России с перебоями работает отправка сообщений, также не подгружаются фото- и видеоматериалы. 72% пользователей заявили, что вовсе не могут подключиться, а 27% испытывают трудности с отправкой сообщений.

    Новости SMI.FM