Telegram «упал» в России и не только

Мессенджер Telegram работает с перебоями. На «заболевшую» связь пожаловались пользователи из России, Украины и Белоруссии.

По данным сайта Downdetector, больше всего трудностей в работе мессенджера заметили пользователи из России, Белоруссии и Украины. Также проблемы наблюдаются в странах Европы, а также в Узбекистане, Казахстане и даже в Малайзии.

В России с перебоями работает отправка сообщений, также не подгружаются фото- и видеоматериалы. 72% пользователей заявили, что вовсе не могут подключиться, а 27% испытывают трудности с отправкой сообщений.