Telegram предрекли успех на рынке США
Бывший советник президента России по развитию интернета Герман Клименко обсудил с радиостанцией «Говорит Москва» сообщение о том, что мессенджер Telegram стал вторым по популярности приложением в США после блокировки аккаунта Дональда Трампа в Twitter и удаления соцсети Parler из магазинов Apple и Google.
Клименко заметил, что создателю Telegram Павлу Дурову везет. По его словам, в свое время Дурову сильно везло, когда «ВКонтакте» был пиратским сайтом.
«А сейчас получается, что Байден выступает личным пиарщиком Павла Дурова. Если Павел сможет пройти аккуратно между этими Сциллой и Харибдой, если вдруг его не забанят и не обвинят, что в Telegram переходят представители Трампа, перспективы у него появились прекрасные занять американский рынок», — допустил Клименко.