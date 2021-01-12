Telegram предрекли успех на рынке США

Клименко заметил, что создателю Telegram Павлу Дурову везет. По его словам, в свое время Дурову сильно везло, когда «ВКонтакте» был пиратским сайтом.

«А сейчас получается, что Байден выступает личным пиарщиком Павла Дурова. Если Павел сможет пройти аккуратно между этими Сциллой и Харибдой, если вдруг его не забанят и не обвинят, что в Telegram переходят представители Трампа, перспективы у него появились прекрасные занять американский рынок», — допустил Клименко.