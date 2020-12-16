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    16 декабря 2020, 16:21

    Telegram переставал работать по всему миру

    Юлия Булыгина

    Telegram перестал работать в разных странах мира. Это уже второй сбой в мессенджере за сутки.
    Telegram переставал работать по всему миру

    UPD В 16:43 Telegram снова начал работу.

    Судя по данным Downdetector, у 90% пользователей возникли проблемы с загрузкой страницы.

    Больше всего жалоб поступает из России, но трудности с использованием мессенджера возникли и у других стран Европы.

    Telegram переставал работать по всему миру | Изображение 1
    Источник фото: Downdetector

    Утром пользователи жаловались на сбой в WhatsApp, YouTube и Telegram. Неполадки быстро удалось устранить.

    Технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков по просьбе «360» объяснил, почему уже третий день крупнейшие сервисы работают со сбоями. Специалист отметил, что имеет смысл версия Google по поводу системы аутентификации, которая в какой-то момент перестала получать достаточное число серверов, чтобы работать.

    Выдвигались также версии о перегрузке серверов или о намеренной диверсии. Конкуренты или просто люди, которым не нравится политика крупных IT-компаний, могут своими действиями ломать работу сервисов, чтобы проучить эти компании.