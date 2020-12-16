Telegram переставал работать по всему миру

Telegram перестал работать в разных странах мира. Это уже второй сбой в мессенджере за сутки.

UPD В 16:43 Telegram снова начал работу.

Судя по данным Downdetector, у 90% пользователей возникли проблемы с загрузкой страницы.

Больше всего жалоб поступает из России, но трудности с использованием мессенджера возникли и у других стран Европы.

Источник фото: Downdetector

Утром пользователи жаловались на сбой в WhatsApp, YouTube и Telegram. Неполадки быстро удалось устранить.

Технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков по просьбе «360» объяснил, почему уже третий день крупнейшие сервисы работают со сбоями. Специалист отметил, что имеет смысл версия Google по поводу системы аутентификации, которая в какой-то момент перестала получать достаточное число серверов, чтобы работать.

Выдвигались также версии о перегрузке серверов или о намеренной диверсии. Конкуренты или просто люди, которым не нравится политика крупных IT-компаний, могут своими действиями ломать работу сервисов, чтобы проучить эти компании.