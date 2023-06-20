Общество 20 июня 2023, 12:37 Telegram оштрафовали за неудаление 32 каналов с фейкам об армии России Суд оштрафовал Telegram на 4 миллиона рублей за неудаление каналов с фейками о ВС России РИА «Новости»

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Судебный участок Таганского района Москвы оштрафовал популярный мессенджер Telegram на четыре миллиона рублей за неудаление 32 каналов с недостоверной информацией о действиях российских военных в зоне специальной операции на Украине. Об этом сообщило РИА «Новости».

Мессенджер признали виновным в совершении правонарушения по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ.

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«Назначить ответчику наказание в виде административного штрафа в размере четырех миллионов рублей», — заявил мировой судья Тимур Вахрамеев.

По постановлению прокуратуры Роскомнадзор отправлял Telegram требования от удалении 32 каналов с фейками о ВС России. В ходе заседания судья отметил, что представители мессенджера не появлялись на слушаниях, но штрафы оплачивали.

В августе 2022 года Telegram также оштрафовали на четыре миллиона рублей за неудаление информации, признанной запрещенной.