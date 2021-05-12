Telegram оштрафовали на пять млн рублей по протоколам Роскомнадзора

Компанию Telegram Messenger Inc. признали виновной в административном правонарушении за распространение незаконной информации. Таганский районный суд Москвы выписал два штрафа по 2,5 миллиона рублей каждый. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Зульфию Гринчук.

«Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — заявила собеседница агентства.

Представитель суда пояснила, что на заседании рассматривали два протокола, по которым назначили штрафы в 2,5 миллиона рублей каждый.

Протоколы за распространение в интернете информации с призывами к несовершеннолетним принять участие в незаконных акциях составлял Роскомнадзор, начиная с 11 февраля. Тогда в ведомстве заявляли, что планируют привлечь к ответственности TikTok, «ВКонтакте», Telegram, «Одноклассники», Facebook, Twitter и YouTube.

В ближайшие месяцы суд рассмотрит еще 22 протокола, подготовленных Роскомнадзором против Google, Facebook и Twitter.

Роскомнадзор предупреждал интернет-платформы, что суммы штрафов будут увеличиваться, если требования к удалению контента не будут выполняться. Первые суммы составят от 800 тысяч до четырех миллионов рублей. При повторном нарушении штраф составит до одной десятой годовой выручки компании.

При этом наказание за распространение детской порнографии, призывов к экстремизму, инструкций по изготовлению и употреблению наркотиков еще жестче. Первоначальный штраф составляет до восьми миллионов рублей, а повторное нарушение обойдется платформе в одну пятую годового дохода.