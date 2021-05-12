Telegram оказался под угрозой штрафов еще на 16 млн рублей

Мессенджеру Telegram грозят новые многомиллионные штрафы за неудаление запрещенного контента. Сумма санкций может составить 16 миллионов рублей.

Представили судебного участка Таганского района Москвы получили еще четыре протокола Роскомнадзора о нарушениях компанией Telegram Messenger Inc. части 2 статьи 13.41 КоАП РФ («Неудаление противоправной информации»), сообщило РИА «Новости».

Максимальный штраф по каждому протоколу РКН составляет четыре миллиона рублей. Таким образом, общая сумма взыскания за допущенные нарушения может достигнуть 16 миллионов рублей.

Сегодня Таганский районный суд Москвы оштрафовал Telegram на пять миллионов рублей. На заседании рассматривались два протокола, по которым назначили санкции в 2,5 миллиона рублей каждый.

В ближайшее время в суде будут рассмотрено еще 22 протокола РКН против Google, Facebook и Twitter. Ранее ведомство предупреждало компании о необходимости удалить информацию, признанную незаконной. Однако эти требования выполнены не были.