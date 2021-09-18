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    18 сентября 2021, 00:19

    Telegram напомнил про «дни тишины» в связи с начавшимися в России выборами

    Александра Ломейко

    В Telegram ограничат функционирование ботов, которые связаны с предвыборной агитацией в России. Пользователей призвали уважать практику «дней тишины».

    Просьбу разместил в своем канале основатель мессенджера Павел Дуров, напомнив об окончании в РФ предвыборной кампании и начале выборов.

    «Начинаются так называемые „дни тишины“ — закрепленная в законах многих стран традиция, которая предусматривает отсутствие агитации в ходе самих выборов. Мы считаем эту практику легитимной и призываем пользователей Telegram уважать ее», — обратился он к пользователям.

    Дуров добавил, что Telegram с полуночи по московскому времени планирует «ограничить функционирование ботов, связанных с предвыборной агитацией».