Telegram напомнил про «дни тишины» в связи с начавшимися в России выборами
В Telegram ограничат функционирование ботов, которые связаны с предвыборной агитацией в России. Пользователей призвали уважать практику «дней тишины».
Просьбу разместил в своем канале основатель мессенджера Павел Дуров, напомнив об окончании в РФ предвыборной кампании и начале выборов.
«Начинаются так называемые „дни тишины“ — закрепленная в законах многих стран традиция, которая предусматривает отсутствие агитации в ходе самих выборов. Мы считаем эту практику легитимной и призываем пользователей Telegram уважать ее», — обратился он к пользователям.
Дуров добавил, что Telegram с полуночи по московскому времени планирует «ограничить функционирование ботов, связанных с предвыборной агитацией».