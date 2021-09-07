Telegram мемом потроллил WhatsApp за новую функцию

Представители мессенджера Telegram потроллили своих конкурентов WhatsApp в Twitter. Они прокомментировали мемом новость о новой функции.

WhatsApp в Twitter рассказал о своей новой функции, обеспечивающей миграцию чатов с iOS на Android. Она не так давно стала доступна пользователям зеленого мессенджера на телефонах Samsung.

Telegram не смог остаться в стороне и прокомментировал новость мемом «Какой сейчас год?». Его оценили лайком около 12,8 тысячи пользователей, а прокомментировали 544.

Telegram пока проигрывает своему менее функциональному конкуренту WhatsApp. У зеленого мессенджера более двух миллиардов активных пользователей ежемесячно, а у Telegram — недавно перевалило за миллиард. Крупнейшими «клиентами» мессенджера являются Индия, Россия и Индонезия.

Telegram один из 15 приложений, которым пользуются более одного миллиарда человек в мире. В клубе элиты также WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram, Snapchat, Spotify и Netflix.