Telegram-каналы заявили о толпах у клиники «Гемотест» в Одинцове. Но людей там почти нет

Клиника «Гемотест» в Одинцове начала делать тесты на коронавирус. Там принимают только тех, у кого нет температуры и кто не контактировал в последнее время с приезжими из-за рубежа. Тест можно сделать за несколько минут, в очередях стоять не придется.

Клиника на бульваре Любы Новоселовой работает ежедневно, сдать анализы на коронавирус можно с 11:00 до 16:30.

Ранее в Telegram-канале Mash написали, что люди волнуются из-за толп желающих сдать анализ на коронавирус, что может быть опасно в плане заражения. Однако местные власти проверили и не обнаружили там толпу.

«Сегодня весь день патрульная стоит там. Больше пяти-семи человек единовременно нет на улице. Все подходят к своему времени, минут за 15–20, проходят тест и уходят. У этого пункта есть отдельный вход. Внутри не может находиться больше трех людей, вентиляционная камера плотно закрыта, дезинфекция проводится согласно рекомендациям», — рассказала заместитель главы администрации Одинцово Елена Дегтева.

По ее словам, «Гемотест» получил разрешение на проведение анализа на коронавирус в четверг, а в пятницу к ним начали поступать жалобы на толпу.

«Лаборатория „Гемотест“ по адресу бульвар Любы Новоселовой, 12а объявила о проведении исследований на коронавирус, что вызвало общественный резонанс. Это связано с тем фактом, что офис „Гемотеста“ расположен в жилом доме. Мы незамедлительно отреагировали на обращения граждан и провели выездную проверку», — написал глава Одинцова Андрей Иванов в Instagram.

Дегтева добавила, что они не нашли нарушений в работе лаборатории. Люди стоят на улице, потому что так рекомендовал Роспотребнадзор. Но в очереди не собирается больше 10 человек, причем они стоят в масках и на определенном расстоянии друг от друга.

В Московской области, по последней информации, 112 случаев заболевания COVID-19. В Подмосковье любой желающий может сдать анализ на коронавирус в лабораториях «Гемотест», которые работают в шести городах. Кроме Одинцова, клиники есть в Дзержинском, Подольске, Мытищах, Красногорске, Балашихе.