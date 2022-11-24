Общество 24 ноября 2022, 13:27 Telegram-каналы с большой аудиторией предложили приравнять к СМИ Глава Фонда культурных инициатив: крупные Telegram-каналы нужно приравнять к СМИ Unsplash

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Telegram-каналы, на которые подписано более 100 тысяч человек, должны работать как средства массовой информации, заявил гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. По его мнению, размер аудитории должен увеличивать ответственность, сообщил ТАСС.

Карманов выразил уверенность, что Telegram-каналы с более чем 100-тысячной аудиторией можно назвать серьезными.

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«Надо ответственно подходить к тому, что ты публикуешь и как», — сказал он.

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Пока, по его оценке, некоторые Telegram-каналы подходят к информации безответственно. Карманов добавил, что сам работал в медиа 25 лет, поэтому его такая ситуация откровенно расстраивает.

«Я считаю, если ты ведешь публичную деятельность и работаешь с информацией, ты абсолютно точно должен правилам соответствовать», — добавил глава фонда.

Отдельно Карманов указал на важность развития авторской журналистики. Это, по его мнению, демонстрируют и Telegram-каналы.

«Во-вторых, нужно дозировать, потому что когда тебе выдают 50–100 единиц контента в день, никакой человек этого переварить не может», — заключил Карманов.