Telegram-каналы поверили в связь абортов и коронавируса и приписали шутку патриарху Кириллу

«Наш патриарх, так случилось исторически, один из умнейших людей в России. Подобных на Украине нет ни одного, поэтому это, может быть, зависть. Поэтому всякие такие смешные вещи распространяют. Я думаю, это только с этим связано. Потому что такое мог либо подросток написать, либо человек, не выросший из подростка», — сказал «360» протоиерей Димитрий Смирнов.

На всякий чих не наздравствуешься. Мало ли что пишут. Не верь глазам своим Димитрий Смирнов.

Издание ИА «Панорама» опубликовало новость о том, что патриарх Кирилл якобы посчитал распространение коронавируса наказанием за аборты, коммунистическую идеологию и аниме. Избавить мир от этой напасти, по мнению псевдопатриарха, может запрет абортов и внесение в Конституцию статьи о направляющей роли РПЦ.

Несмотря на то, что на сайте крупными буквами написано, что издание сатирическое, это не помешало распространению цитаты уже во вполне серьезных местах.

«Цитату» привели также Telegram-каналы «Караульный» и «Минправды», сославшись на украинские СМИ.