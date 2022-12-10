Общество 10 декабря 2022, 00:01 Телефоны клиентов «Вкусвилл» утекли в Сеть «Вкусвилл» подтвердил сообщения об утечке данных клиентов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Персональные данные покупателей «Вкусвилла» попали в Сеть. Информацию об утечке подтвердили ТАСС в пресс-службе ретейлера.

«Об утечке стало известно в ночь с 8 на 9 декабря 2022. Наши специалисты самостоятельно обнаружили и оперативно приняли меры для исправления ситуации. К третьим лицам попали файлы, содержащие публичные данные некоторых наших покупателей», — заявили во «Вкусвилле».

Реклама

Как уточнили в пресс-службе, злоумышленники получили телефоны и адреса электронной почты клиентов магазинов, а также даты и суммы заказов. В открытом доступе также оказались последние четыре цифры номеров банковских карт.

Реклама

Ретейлер заверил, что среди слитых данных нет имен, адресов и полной платежной информации банковских карт покупателей. Сейчас специалисты «Вкусвилла» продолжают заниматься расследованием.

Ранее в соцсетях появились сообщения о попавшей в Сеть базе данных клиентов «Вкусвилла». Речь шла о тех покупателях, которые оформляли заказы на сайте компании.

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо ужесточить наказания за утечку персональных данных.