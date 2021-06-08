Телефонный разговор Байдена и Зеленского оценили в МИД РФ

Замглавы внешнеполитического ведомства РФ Сергей Рябков прокомментировал телефонные переговоры между президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским. Дипломата процитировал портал Inforeactor.

Рябков выразил сожаление, что американская политика «не несет элемент воздействия на Киев с целью обеспечить хотя бы минимальное выполнение Украиной» Минских соглашений.

«Мы исходим из того, что напряженность (в Незалежной — Прим. ред.), создаваемая этой безответственной линией, сохранится», — добавил замминистра.

Сайт kp.ru рассказал, что Байден и Зеленский обсудили двустороннее стратегическое партнерство по борьбе с коррупцией, а также реализацию программы реформ на Украине.