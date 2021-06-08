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    08 июня 2021, 10:21

    Телефонный разговор Байдена и Зеленского оценили в МИД РФ

    Артур Блянихов

    Замглавы внешнеполитического ведомства РФ Сергей Рябков прокомментировал телефонные переговоры между президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским. Дипломата процитировал портал Inforeactor.

    Рябков выразил сожаление, что американская политика «не несет элемент воздействия на Киев с целью обеспечить хотя бы минимальное выполнение Украиной» Минских соглашений.

    «Мы исходим из того, что напряженность (в Незалежной — Прим. ред.), создаваемая этой безответственной линией, сохранится», — добавил замминистра.

    Сайт kp.ru рассказал, что Байден и Зеленский обсудили двустороннее стратегическое партнерство по борьбе с коррупцией, а также реализацию программы реформ на Украине.