Телефонный мошенник обманул пенсионерку из Пензы на 110 тысяч | 360°

Общество 25 октября 2022, 15:05 Телефонный мошенник обманул пенсионерку из Пензы на 110 тысяч

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В Пензе правоохранители задержали 31-летнего жителя Саратовской области, который обманным способом выманил у 85-летней пенсионерки 110 тысяч рублей. Об этом написало ИА «Пенза-пресс».

Сначала пожилой женщине позвонила якобы внучка, которая попросила деньги из-за совершенного ДТП. Она сообщила, что пострадавшей в аварии женщине, к которой она причастна, требуется помощь. Затем позвонил мужчина, представился полицейским и сказал, что отправит курьера за деньгами.

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Когда пенсионерка передала сумму неизвестному, она решила позвонить родственникам. Те ей сказали, что никакой аварии совершено не было.

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По горячим следам полиция вычислила злоумышленника. Во время допроса выяснилось, что он причастен к совершению шести подобных злодеяний.