Общество 10 ноября 2022, 06:01 Телефонные мошенники в октябре реже атаковали россиян «Известия»: в октябре число звонков мошенников россиянам сократилось на 20% Pxhere

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В минувшем октябре россияне стали получать меньше телефонных звонков от мошенников. Их число сократилось на 20% по отношению к сентябрю. Об этом сообщили «Известиям» представители крупнейших банков.

Эксперты на рынке подтвердили эту тенденцию. Для сокращения телефонных атак есть ряд факторов, среди которых более тщательная защита россиян, переключение злоумышленников на звонки через мессенджеры, а также перебои с электроэнергией на Украине. Именно в соседнем государстве располагается часть подпольных call-центров.

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Однако в Банке России вместе с тем отметили, что активность телефонных преступников в период с июля по сентябрь была вдвое выше, чем в предыдущем квартале.

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Злоумышленники постоянно придумываю новые способы обмана доверчивых россиян. На это раз они стали похищать средства людей через фитнес-приложения. Через них в автоматическом режиме списывают деньги с карт пользователей, которые не давали осознанного согласия на такие операции. С начала года такие приложения распространились в российском сегменте Google Play.