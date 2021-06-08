Телефонные мошенники стали реже представляться сотрудниками банков

Мошенники теперь в два раза меньше представляются службой безопасности. Все из-за того, что клиенты банков все реже попадаются на эту уловку. Об этом рассказали в компании Bi.Zone.

Аналитики заявили, что в июле 2020 года жалоб на звонки якобы от службы безопасности было по крайней мере 26 170, в апреле 2021 года речь шла о 13 546 случаях.

Компания зафиксировала еще один тренд. Стало больше жалоб на звонки якобы от сотрудников правоохранительных органов. В июле 2020 их было 768, а в апреле 2021 года уже 5643.

«Звонки от службы безопасности уже не так эффективны, как раньше, — потенциальные жертвы стали все чаще настораживаться, когда слышат такое представление у себя в трубке. Мошенники регулярно проводят работу над ошибками и выбирают схемы, приносящие максимальную прибыль», — сказал РИА «Новости» директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин.

Из-за этого звонки от службы безопасности уже не в тренде. Есть надежда, что скоро они вообще останутся в прошлом.

Эксперты отметили, что во время исследования звонки делили по категориям. Жалобы со словами «правоохранитель», «МВД», «УВД», «полиция», «юстиция», «капитан», «номер жетона», «уголовный розыск», «Петровка», «следователь», «прокуратура» относились к звонкам от имени полиции. Жалобы со словами «служба безопасности» — к звонкам от имени службы безопасности.

По последним данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 57% получали звонки от мошенников за последние полгода. Об этом написала «Газета.ru».