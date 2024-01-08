Общество 08 января 2024, 04:27 Телефонные мошенники стали использовать схему с угрозой сотрудничества с ВСУ Эксперт Девяткин: мошенники начали использовать ВСУ для обмана россиян Freepik

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Мошенники придумали способ повторного обмана своих жертв. Они начали угрожать россиянам статьей за сотрудничество с Вооруженными силами Украины. О новой схеме выманивания денег телеканалу «Звезда» рассказал заместитель директора Института высокотехнологичного права Генрих Девяткин.

Злоумышленники звонят потенциальным жертвам и обвиняют их в том, что они отправили деньги украинской армии. Мошенники уверяют: в случае обращения в полицию человек попадет под уголовную статью. И вымогают у своей жертвы деньги за молчание.

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Иногда эта схема работает. Генрих Девяткин рассказал, что в одном из случаев обманутый человек даже взял кредит на несколько миллионов рублей, чтобы заплатить злоумышленникам.

Эксперт посоветовал не идти на поводу у преступников, а в случае такого давления как можно скорее обращаться в полицию.

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