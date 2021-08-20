Телефонные мошенники стали использовать новую уловку для обмана

Мошенники улучшили свои старые схемы с резервным счетом, куда нужно переводить деньги с целью «спасти» их. Теперь аферисты пугают своих жертв уголовным преследованием, если те захотят сами обратиться в банк и уточнить данные. Об этом рассказала руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

По ее словам, сейчас мошенники часто прибегают к схеме, которая является симбиозом «нигерийских писем» и звонка «с Петровки». Сначала преступники звонят потенциальной жертве и говорят, что за ее финансовыми активами охотятся мошенники, поэтому деньги нужно перевести на временный счет. Об этом сообщило РИА «Новости».

У человека спрашивают адрес электронной почты, куда присылают фейковые письма из банка, Банка России и копии удостоверений сотрудников регулятора. В посланиях нет фишинговых ссылок или номеров телефонов, там просто указаны реквизиты резервного счета, где якобы будут находиться все средства до завершения процедуры обновления лицевого счета, добавила эксперт.

Она отметила, что мошенники подделывают также документы из прокуратуры, ФССП, ПФР и других органов власти.

«Еще один нюанс, на который стоит обратить внимание: это угрозы наступления уголовной ответственности „за распространение информации, полученной в ходе выполнения регламентных работ“. То есть жертву пугают уголовным преследованием, если она попытается все-таки позвонить в банк и проверить информацию о необходимости смены лицевого счета и перевода всех денег на какой-то резервный счет», — подчеркнула Лазарева.

Эксперт сказала, что данная угроза является главным козырем мошенников.