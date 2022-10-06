Телефонные мошенники придумали новый способ обмана россиян | 360°

Общество 06 октября 2022, 03:55 Поделиться Telegram

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Viber Телефонные мошенники придумали новый способ обмана россиян Юрист Соловьев предупредил россиян о новом способе обмана с помощью мессенджеров РИА «Новости»

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Телефонные мошенники придумали новый способ обмана граждан. Как рассказал агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев, через мессенджеры звонят якобы сотрудники следственных органов и выведывают личные данные.

«Женский голос называет полностью фамилию, имя и отчество человека, а затем представляется сотрудником отдела дознания одного из региональных управлений МВД», — пояснил Соловьев.

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Затем псевдосотрудница полиции сообщает, что возбуждено уголовное дело по факту подделки документов. Далее она спрашивает, кем приходится человеку гражданин с такой же как у него фамилией, но другим именем и отчеством.

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«Вполне понятно, что человеку становится интересно, что за однофамилец пытается посягнуть на его средства с помощью поддельной доверенности, называясь при этом его родственником», — объяснил юрист.

После этого злоумышленники говорят, что им надо сверить личные данные жертвы, которые якобы предоставил преступник, с истинными. Таким способом они пытаются выведать интересующую их информацию, а особо внушаемым даже предлагают перевести деньги на другой «безопасный» счет.

Как итог, человек теряет свои деньги. Поэтому важно помнить — правоохранительные органы никогда не звонят гражданам ради сверки личных данных или предложения поучаствовать в следствии, подчеркнул Соловьев. Звонок по мессенджеру — так же признак мошенничества.

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