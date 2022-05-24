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    24 мая 2022, 02:29

    Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян, используя Украину

    Телефонные мошенники стали «предупреждать» россиян о переводе денег на Украину

    Дарья Бунякова

    Телефонные мошенники стали использовать новую схему для получения денег. Теперь они звонят россиянам и якобы предупреждают и попытке перевода средств на Украину. Об этом рассказала руководитель платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.

    Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян, используя Украину

    «Мошенники пытаются сыграть сразу на двух страхах граждан. Во-первых, потери денег, во-вторых, они запугивают, что перевод на Украину может рассматриваться в качестве помощи боевикам. Если не сработает первый фактор убеждения, то второй сложно проигнорировать, особенно пожилым и впечатлительным людям», — сказала Лазарева в интервью «Известиям».

    Если человек ведется на слова злоумышленника, то действия начинают разворачиваться по уже привычному сценарию. Сначала мошенник узнает персональные данные, а затем переводит деньги на свой счет.

    В марте и апреле активность телефонных мошенников упала, так как при спецоперации уничтожили call-центры на Украине. Сейчас злоумышленники снова начали атаковать россиян звонками. Как заявила Лазарева, с начала мая на портал стали обращаться в два раза чаще. Количество жалоб увеличилось на 86% по сравнению с апрелем. Информацию об активизации мошенников подтвердил Центробанк.