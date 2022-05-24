Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян, используя Украину

Телефонные мошенники стали использовать новую схему для получения денег. Теперь они звонят россиянам и якобы предупреждают и попытке перевода средств на Украину. Об этом рассказала руководитель платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.

«Мошенники пытаются сыграть сразу на двух страхах граждан. Во-первых, потери денег, во-вторых, они запугивают, что перевод на Украину может рассматриваться в качестве помощи боевикам. Если не сработает первый фактор убеждения, то второй сложно проигнорировать, особенно пожилым и впечатлительным людям», — сказала Лазарева в интервью «Известиям».

Если человек ведется на слова злоумышленника, то действия начинают разворачиваться по уже привычному сценарию. Сначала мошенник узнает персональные данные, а затем переводит деньги на свой счет.

В марте и апреле активность телефонных мошенников упала, так как при спецоперации уничтожили call-центры на Украине. Сейчас злоумышленники снова начали атаковать россиян звонками. Как заявила Лазарева, с начала мая на портал стали обращаться в два раза чаще. Количество жалоб увеличилось на 86% по сравнению с апрелем. Информацию об активизации мошенников подтвердил Центробанк.