Телефонные мошенники обманули жительницу Нижнего Новгорода на 930 тысяч | 360°

Общество 20 октября 2022, 15:55 Телефонные мошенники обманули жительницу Нижнего Новгорода на 930 тысяч

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В Нижнем Новгороде 34-летняя местная жительница лишилась 930 тысяч рублей после разговора с телефонными мошенниками. Об этом написало ИА «Нижний Новгород».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, неизвестная, представившись менеджером банка, позвонила пострадавшей и сказала, что на нее оформили кредит. После этого позвонил мужчина, который предложил оформить «зеркальный» кредит, и перевести все деньги на безопасный счет.

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Когда нижегородка взяла нужную сумму в банке и перевела деньги на указанный счет, «сотрудники банка» перестали выходить на связь.

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По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.