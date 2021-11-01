Телефонные мошенники начали представляться полицейскими

Россиян все чаще стали донимать мошенники под видом полицейских или сотрудников Центробанка. Чтобы обмануть жертву, они присылают на телефон поддельные документы якобы для подтверждения своих полномочий.

Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на представителей разных компаний, занимающихся информационной безопасностью.

В первом полугодии таких случаев были единицы, но уже во втором специалисты зафиксировали десятки. По словам директора технического департамента RTM Group Федора Музалевского, это значит, что в реальности счет может идти на тысячи.

Он отметил, что от общего количества мошеннических звонков случаи с предоставлением фото поддельных удостоверений занимают не более 5%, но есть вероятность, что их количество вырастет.

Ранее юрист Иван Соловьев рассказал, как не попасться на уловки мошенников при оформлении кредита. Для этого нужно тщательно изучить договор. Также стоит обратить внимание на условия возврата заемных денег, размеры комиссии и проценты. Важно не забывать, что данные со стороны банка должны быть заполнены корректно, а реквизиты — соответствовать норме.