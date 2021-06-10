Телефонные мошенники начали использовать роботов для обмана россиян

Обманщики стали обзванивать россиян, чтобы выудить у них деньги, с помощью роботов. Записанный голос просит подтвердить перевод и сообщает о блокировке карты. Если потенциальная жертва мнется, то к делу подключается живой «оператор», который уже пускает в ход старые уловки: угрозы и шантаж.

Как рассказала РИА «Новости» руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева, роботы могут попытаться ввести человека в заблуждение не только сообщением о переводе, но и информацией о перевыпуске карт или подаче заявок на кредит. Она отметила, что три недели назад начала работать платформа ОНФ «Мошеловка», с помощью которой выявили несколько десятков случаев звонков роботов от имени банков.

Робота программируют хитрым образом: казалось бы, очевидный ответ на его вопрос может привести к подтверждению перевода, и тогда в дело вступает мошенник, который начинает обрабатывать того, кто сразу не положил трубку.

«В некоторых случаях такие беседы заканчиваются установкой на телефон жертвы ПО, предоставляющего удаленный доступ к устройству и затем списанию денег со всех счетов», — предупредила Лазарева.

Ранее в компании Bi.Zone предупредили, что россиян стали заманивать в сети предложениями о работе: если человек проявляет заинтересованность, то преступники вступают с ним в прямую переписку.