Телефонные мошенники дозвонились до космонавта Новицкого

Телефонные мошенники звонили космонавту Олегу Новицкому и представлялись сотрудниками Сбербанка. Об этом он сам рассказал с борта Международной космической станции (МКС).

«Были попытки, были телефонные звонки. Но такого прямого взлома не было, потому что нет у меня столько ценной информации, чтобы кого-то заинтересовать. Но были звонки, опять же, сотрудниками Сбербанка представлялись. Наверное, не очень умело, поскольку это было очень очевидно, что выходят на связь мошенники», — приводит РИА «Новости» слова Новицкого во время прямой связи с МКС в ходе международного онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon 2021.

Космонавт подчеркнул, что тогда обманщикам не удалось развести его на деньги.

В конце июня мошенники попытались обмануть пенсионерку из Челябинска, но женщина их вычислила и вынудила перевести на свой счет 500 рублей. Она сразу поняла, кто с ней говорит, и заявила, что у нее на счету лежат восемь миллионов рублей, хотя в реальности там были какие-то копейки. Находчивая пенсионерка, которая работала преподавателем иностранных языков, заявила, что сейчас якобы переведет деньги «на безопасный счет» и попросила 500 рублей на телефон.