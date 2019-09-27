Телефонные мошенники активизировались в России

Уже известно о подмене как минимум 198 номеров телефонов, принадлежащих банкам. Мошенники при этом используют IP-телефонию и сервисы, позволяющие злоумышленникам маскироваться под представителей кредитных организаций.

Целью мошеннического звонка чаще всего является выудить у клиента банка его персональные данные, чтобы получить контроль над средствами жертвы. Клиенту банка объявляют, что его аккаунт пытались взломать, и для обеспечения безопасности просят предоставить номер карты, секретный код и другие сведения.

Операторы связи рассказали о более чем 2,5 тысячи телефонных номеров, которые использовали мошенники. Некоторые номера были заблокированы, некоторые по разным причинам блокировать не удалось.

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«Важно понимать, что статистика не показывает, сколько именно жалоб от клиентов-физлиц поступило, речь идет лишь о количестве телефонных номеров.Например, цифра 198 — это фактически количество номеров кредитных организаций, которые во время звонков подменили мошенники», — разъяснил заместитель главы департамента информационной безопасности Центробанка Артем Сычев.

К слову, немалая часть мошеннических кол-центров, которые обзванивают клиентов российских банков, расположены на Украине. Там дешевле содержать команды операторов: украинцы готовы за относительно небольшие деньги участвовать в преступных схемах, понимая, что российские правоохранители до них вряд ли доберутся.