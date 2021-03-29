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    29 марта 2021, 13:57

    Телефон украли у умершей матери Янко Золотого в больнице

    Артур Блянихов

    Артист Янко Золотой недавно потерял свою мать. Он рассказал сайту kp.ru, что после ее смерти в больнице вернули не все ее вещи.

    По словам Золотого, потерялся телефон его матери. Артист подчеркнул, что смартфон стал особенно ценным, поскольку там осталось много совместных снимков.

    «Это память, все что у нас теперь осталось. Но его не могут найти. Это кощунство, второй месяц мы не можем ничего добиться», — признался собеседник издания.

    Ему пришлось обратиться за помощью к правоохранителям, поскольку самостоятельные попытки вернуть телефон ни к чему не привели.

    «Поступило заявление о том, что неустановленное лицо, находясь на территории ГКБ № 15 путем свободного доступа, тайно похитило принадлежащий умершей гражданке мобильный телефон. После чего с похищенным имуществом с места совершения преступления скрылось», — уточнил инсайдер.