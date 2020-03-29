Телефон, на который снимали визит Владимира Путина в больницу в Коммунарке, достали в срочном порядке. Было необходимо, чтобы россияне увидели, чем занимался президент в медицинском учреждении.

Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в во время интервью передаче «Москва. Кремль. Путин». Она вышла в эфир на телеканале «Россия 1».

Песков отметил, что ему, как пресс-секретарю Владимира Путина, было важно, чтобы народ увидел, чем именно занимается президент во время своего визита в больницу в Коммунарке. Он подчеркнул, что сам глава государства на съемку не обращал никакого внимания.

Потому что очевидно, что для него совершенно в тот момент было неважно, снимает это кто-то, запечатлевает и как запечатлевает Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке 24 марта. В этом медицинском учреждении лечат пациентов с коронавирусом. Кроме того, туда госпитализируют тех, у кого подозревают эту болезнь, но окончательный диагноз пока не поставили. Экскурсию по медицинскому учреждению для российского лидера провел главный врач больницы Денис Проценко.

По последней информации, в России новым типом коронавирусной инфекции заболели 1534 человека. Две трети заболевших находятся в Москве. Сайт RТ уточнил, что из всех москвичей, которые подключены к аппаратам ИВЛ, почти 40% пациентов моложе 40 лет.