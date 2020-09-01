Tele2 запустила розыгрыш смартфонов к старту учебного года

Возможность выиграть смартфон, фитнес-браслет или подписку на образовательные и развлекательные сервисы появилась у клиентов Tele2. Альтернативный оператор мобильной связи запустил к началу нового учебного года акцию «Умножайте выгоду».

Принять участие в еженедельном розыгрыше призов можно до 4 октября 2020 года. Для этого необходимо сделать покупку в салонах оператора и ответить на вопросы викторины на сайте gifts.tele2.ru. Участники розыгрыша могут выиграть смартфон MiNote 10 Lite, фитнес-трекер MiBand 5, подписку на радио Arzamas, сертификаты OZON или бесплатный доступ к сервису изучения английского языка «Яндекс.Флоу».

Кроме того, акция позволяет накопить игровые баллы и получить три гарантированных подарка. Обменять баллы можно на скидку на смартфон. Еще есть возможность получить за них 50% скидки на видеокамеры, бесплатный доступ к киберспортивной площадке Cyberhero, подписку на онлайн-кинотеатр Wink «Для детей», сервис Bookmate или неделю изучения английского языка и скидку на первую оплату на платформе «Яндекс.Флоу».

Дополнительные баллы можно заработать в викторинах или с помощью сканирования QR-кода, размещенного в салонах. Участвовать можно не только совершив покупку в салоне связи, но и пополнив баланс или сделав денежный перевод. В чеке автоматически появятся ссылка на портал gifts.tele2.ru и промокод, который необходимо зарегистрировать на сайте.

В Tele2 отметили, что в салонах связи строго выполняются все рекомендации специалистов по профилактике коронавируса. Продавцам выдают одноразовые медицинские маски и антисептики для рук. В помещениях нанесены разграничительные линии, обеспечивающие необходимую социальную дистанцию.