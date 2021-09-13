Tele2 заявила, что готова вести диалог с ФАС о тарифах

Компания Tele2 заявила, что не может время от времени не корректировать свои старые тарифы, но открыта к диалогу с Федеральной антимонопольной службой по требованию о снижении стоимости услуг.

Представители оператора отметили, что предоставили ФАС экономическое обоснование корректировок тарифов и заранее уведомили регулятор о планируемых изменениях, сообщил ТАСС.

«Мы открыты к конструктивному диалогу с ведомством и будем отстаивать свою позицию в рамках соответствующих юридических процедур», — подчеркнули в Tele2.

В компании обратили внимание, что корректировка старых тарифов нужна, чтобы обеспечивать клиентам высокий уровень сервиса и релевантное наполнение услуг. При этом пересмотр условий там стараются делать малоощутимым для абонентов. В частности, изменения в январе коснулись нескольких архивных тарифов, некоторые из которых никогда прежде не корректировались. После этого на тарифах с измененной абонентской платой пересмотр составил в среднем 20 рублей.

В Теlе2 эту сумму считают адекватной, учитывая, что соотношение увеличения цены и пакета трафика более чем втрое выгоднее стандартной докупки одного гигабайта. Кроме того, у клиентов появился доступ к функционалу пакетных тарифов и увеличился пакет услуг.

«Мы открыто информируем клиентов обо всех изменениях и отмечаем, что большинство клиентов спокойно относятся к пересмотру», — добавили в компании.

По данным оператора, об этом говорит статистика call-центра, в котором заявляют, что число обращений по вопросам тарификации, наоборот, снизилось.

В ФАС ранее сообщили, что закончили рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении Tele2. Регулятор считает, что тарифы оператора должны быть снижены до уровня, который применялся до нарушения. Повышение тарифов, по мнению сотрудников службы, является необоснованным.