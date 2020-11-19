Tele2 втрое увеличила число базовых станций LTE в Московском метрополитене

С октября 2018 года, когда Tele2 обеспечила стопроцентное покрытие станций метро LTE, число базовых станций выросло почти втрое. В ноябре потребление дата-трафика в метро осталось на уровне докарантинных значений. Прирост к первым неделям февраля составил всего 8%.

Стагнация трафика на фоне пандемии ускорила модернизацию сети. В этом году оператор провел масштабную установку 4G-оборудования.

В ноябре число базовых станций LTE в московском метро выросло. При этом с момента обеспечения стопроцентного LTE-покрытия в столичной подземке оператор увеличил число базовых станций 4G на 172%.

Tele2 первой из операторов обеспечила полное indoor-покрытие LTE-сети на всех станциях метро, включая сопутствующую инфраструктуру, еще в октябре 2018 года. Уже на старте компания строила сеть 5G-ready с применением самого современного оборудования.

При помощи технологии больших данных Tele2 прогнозирует пиковые нагрузки и заблаговременно расширяет емкость сети там, где это необходимо. Наиболее трафиковая Сокольническая линия стала самой активной по темпам стройки. С января этого года количество базовых станций здесь выросло на 104%.

Абоненты оператора могут пользоваться скоростным 4G-интернетом не только на станциях, но и в перегонах между ними. Сеть Tele2 сегодня доступна на протяжении 264 километров Московского метрополитена. Фидерный кабель проложен по всей длине первой, третьей и пятой линий, а также на участке от «Водного стадиона» до станции «Домодедовская».

Сигнал, который излучает кабель, позволяет обеспечивать качественную и бесперебойную связь на Арбатско-Покровской, Сокольнической, Кольцевой ветках и участке Замоскворецкой.

Клиентам Tele2 важно оставаться на связи каждую минуту, в том числе в подземном транспорте. Несмотря на сложную архитектуру метро и ограничения по времени проведения монтажных работ, мы сохраняем самое динамичное в отрасли строительство сети Алексей Крушинин технический директор макрорегиона «Москва» Tele2.

По его словам, в 2021 году компания планирует обеспечить качественным интернетом большинство веток метрополитена на перегонах между станциями. Следующий этап стройки — Серпуховская линия.

«Инвестируя в развитие сети в тоннелях, мы прежде всего думаем об удобстве наших клиентов, обеспечивая бесшовный клиентский опыт как в любой точке города, так и под городом», — подчеркнул Алексей Крушинин.